Новосибирские учёные создали вакцину от гриппа

Изобретение новосибирских учёных поможет найти новые способы лечения вирусов и различных заболеваний как у человека, так и у животных.

Как сообщили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, учёные из Новосибирска создают новое поколение вакцин и лекарств от гриппа.

В Новосибирске учёные активно изучают вопрос борьбы с гриппом. Сейчас они исследуют роль генов в регуляции инфекции гриппа. Также специалистами разрабатывается новая мультиплексная система выявления гриппа А, В и других респираторных заболеваний.

Ученые сообщили, что данные исследования могут стать основой для создания современных лекарств и вакцин. Сейчас идет работа над редактированием генов некодирующих РНК для изучения роли функций нкРНК.

Напомним, что учёные НГТУ НЭТИ создают устройство для вертикального взлёта и посадки лёгких самолётов.