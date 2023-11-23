Новосибирский депутат Новоселов поскользнулся и сломал ногу

Депутата ждет долгое лечение и реабилитация.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виталий Новоселов получил травму из-за гололеда на тротуаре. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Депутат отметил, что из-за полученной травмы он не сможет проводить личные приемы в течение нескольких месяцев.

«Сломал ногу, упав в гололедицу на тротуаре, который не был посыпан песко-соляной смесью должным образом. Впереди лечение и долгая реабилитация», — написал депутат.

Виталий Новоселов заявил, что его помощники продолжат вести работу на округе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 90-летняя Тамара Петровна каждый день вяжет шапки для бойцов СВО.