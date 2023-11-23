В Новосибирске 90-летняя Тамара Петровна каждый день вяжет шапки для бойцов СВО

В Новосибирске 90-летняя жительница Тамара Петровна активно поддерживает участников специальной военной операции (СВО) и вяжет каждый день шапки для бойцов на передовой.

Тамара Петровна связала уже более 300 шапок. Об этом сообщает «Народный фронт». Женщина впервые взялась за спицы, чтобы связать носки. Однако ей было сложно. Тогда Тамара Петровна переключилась на вязание шапок.

В организации отметили, что шапки женщины стали настоящей легендой на передовой. Все потому что она «заговаривает» каждый из головных уборов на защиту и благосостояние каждого бойца.

Этой осенью один из участников СВО приобрел для Тамары Петровны более 80 мотков пряжи в знак признательности за её преданность и поддержку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ГК «ВИС» назвала фейком слухи о дефектах Четвертого моста через Обь в Новосибирске.