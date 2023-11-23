Новые лабораторные комплексы для Технопарка Академгородка возведут инвесторы

В Новосибирской области инвесторы возведут новые лабораторные комплексы для Технопарка Академгородка.

По данным пресс-службы министерства экономического развития Новосибирской области, инвестиционный проект по строительству лабораторных комплексов для Технопарка новосибирского Академгородка был одобрен 22 ноября на совете по инвестициям в правительстве области.

Общая стоимость, вложенная в реализацию проекта, составляет 2,34 миллиарда рублей.

Как сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников, два комплекса зданий Технопарка будут расположены в квартале на пересечении улиц Будкера и Инженерная.

В новых зданиях будут расположены лаборатории по производству биопрепаратов и биокомпонентов, биомедицинских клеточных продуктов, средств тестирования электроники и радиотехники, производство искусственных кристаллов, разработка и сопровождение программного обеспечения и другие.

Напомним, что новые школы появятся в Новосибирске к концу 2024 года.