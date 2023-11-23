Под Новосибирском рецидивист из ЧВК «Вагнер» застрелил своего знакомого

В Новосибирской области суд арестовал бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который подозревается в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел в городе Кубышеве во время совместного времяпрепровождения мужчин. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый застрелил своего знакомого охотничьим ружьем.

Подозреваемого задержали на следующий день после преступления.

Мужчина вернулся после службы в Сирии. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске осудили женщину, которая подожгла свою знакомую в подъезде.