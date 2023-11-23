Подолог Лапатина рассказала, как распознать признаки старения ногтей

В интервью для «АиФ» специалист по заботе о ногтях Елена Лапатина поделилась важной информацией о ногтевой пластине.

Она отметила, что мы знакомы с ногтями с детства, но часто уделяем им недостаточно внимания. Ногти могут подвергаться различным болезням, таким как грибковые поражения, дистрофия и процессы старения.

Она подчеркнула, что ногтевая пластина продолжает расти на протяжении всей нашей жизни, завершая полный цикл обновления за 100-180 дней. После удаления ногтя требуется 40 дней для появления новой пластины, а затем еще 120 дней, чтобы достичь кончика пальца.

Эксперт отметила, что существует несколько факторов, влияющих на здоровье и рост ногтей. К ним относятся хронические заболевания, эндокринные расстройства, болезни пищеварительной системы и даже дефицит железа.

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