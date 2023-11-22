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общество

Под Новосибирском в Маслянино заговорили о закрытии единственного роддома

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области заговорили о возможном закрытии единственного роддома в поселке Маслянино. Об этом написала обеспокоенная жительница поселка во «ВКонтакте».

По словам женщины, она надеется, что информация о закрытии роддома является всего лишь слухом.

Жительница подчеркнула, что гинекологи в роддоме предоставляют высококачественную медицинскую помощь. Она говорит, что, если закрытие подтвердится, женщинам, вероятно, придется обращаться за услугами в другие медицинские учреждения, в частности, в Черепаново.

Также стоит отметить, что в поселке Маслянино уже ранее закрыли налоговую инспекцию и военкомат.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гинеколог Фисюк посоветовала матерям заблаговременно готовиться к беременности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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