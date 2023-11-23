Появились подробности о состоянии сибирячки, провалившейся на авто под лёд

В Новосибирске женщина, которая провалилась под лёд на машине, отказалась от госпитализации.

В Новосибирске в микрорайоне Шлюз женщина-курьер, которая провалилась на своей машине под лёд, отказалась от госпитализации после спасения сотрудниками МАСС и МЧС. Об этом сообщил корреспонденту Сиб.фм источник.

По словам собеседника, на место происшествия приехал её муж и забрал домой.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 22 ноября женщина ехала к клиенту по навигатору, однако перепутала дорогу, в результате чего её автомобиль провалился под лёд. Спасатели разбили лобовое стекло и вытащили пострадавшую из автомобиля.

Как ранее писал Сиб.фм, спасатели вытащили из блендера руку женщины из Новосибирска.