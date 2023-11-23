При ударе ВСУ погиб журналист «России 24» Борис Максудов

При ударе ВСУ погиб российский военкор Борис Максудов.

Как сообщают «РИА.Новости», при ударе ВСУ в Запорожской области скончался военкор Борис Максудов. Журналисту было 38 лет.

Накануне ВСУ бросили снаряд с дрона на группу российских журналистов, в результате чего Борис получил серьезное осколочное ранение.

Следственный комитет России начал расследовать преступление.

Напомним, что в Новосибирской области, вчера, 22 ноября, состоялось прощание с Анатолием Таршиным, который погиб в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины.