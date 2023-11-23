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Прокуратура Новосибирска организовала проверку после выпуска «Мужское и женское»

Фото: Сиб.фм

Прокуратура Новосибирска организовала проверку после выпуска «Мужское и женское», где снялась неблагополучная семья

Прокуратура Кировского района в Новосибирске организовала проверку по информации в программе «Мужское и женское», где снялась неблагополучная семья, в которой проживает маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Было установлено, что в марте прошлого года семью признали находящейся в социально-опасном положении и поставили на межведомственный учет органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основанием для того стало неисполнение обязанностей и злоупотребление алкоголем.

Районная прокуратура проверит своевременность и правомерность принятых мер отделом опеки и попечительства Кировского района.

Напомним, что Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП.

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Нина Раневская
Журналист

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