Прокуратура Новосибирска организовала проверку после выпуска «Мужское и женское», где снялась неблагополучная семья

Прокуратура Кировского района в Новосибирске организовала проверку по информации в программе «Мужское и женское», где снялась неблагополучная семья, в которой проживает маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Было установлено, что в марте прошлого года семью признали находящейся в социально-опасном положении и поставили на межведомственный учет органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основанием для того стало неисполнение обязанностей и злоупотребление алкоголем.

Районная прокуратура проверит своевременность и правомерность принятых мер отделом опеки и попечительства Кировского района.

Напомним, что Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП.