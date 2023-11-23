Птица кедровка прилетела в Заельцовский парк Новосибирска

В новосибирском Заельцовском парке заметили редкую птицу кедровку.

Как сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе парка «Заельцовский», была замечена необычная птица кедровка.

В свою очередь, орнитолог Алексей Яновский прокомментировал прилёт птицы и пояснил, что кедровка могла прилететь в Новосибирск из-за плохого урожая орехов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жители Новосибирска сообщили о нашествии зайцев возле дач. В окрестностях Первомайского района Новосибирской области, рядом с коттеджными посёлками местные жители обнаружили зайцев.