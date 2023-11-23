Роскачество сообщило о найденных патогенных бактериях в продаваемых в России пельменях

Эксперты Роскачества проанализировали 20 наиболее популярных торговых марок пельменей на российском рынке.

Эксперты обнаружили наличие листерии и сальмонелл в некоторых образцах. Также они нашли ингредиенты, которые не входят в состав продукта.

Продукция марки «ВкусВилл» содержала листерии. В продукции «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» нашли сальмонеллы.

Всего проверили 587 показателей качества и безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трихолог Тихонова предупредила о риске инфекций из-за мытья головы гелем для душа.