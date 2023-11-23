«СберЛизинг» поставит в Новосибирск еще 80 троллейбусов

Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» и Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» Новосибирска заключили новый договор лизинга на общую сумму около 5 миллиардов рублей.

В рамках этой сделки планируется покупка 80 новых троллейбусов для городских маршрутов. Сделка реализуется в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

Все троллейбусы, производителем и поставщиком которых является Акционерное общество «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», представляют собой низкопольную модель УТТЗ-6241.01 «Горожанин». Они оснащены кондиционерами и системой автономного хода на 30 километров.

Длина троллейбусов 3,7 метра. У них три двустворчатые двери и пассажировместимость 105 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске не поменяют служебные машины «Тойоты» на российские марки.