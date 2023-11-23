Средняя зарплата в Новосибирске к 2026 году может вырасти до 95 тысяч рублей

До 95 тысяч рублей может вырасти средняя зарплата в Новосибирске к 2026 году, а в рабочем поселке Кольцово в области — до 125 тысяч рублей

По данным издания «Наукоград-пресс», самая большая средняя зарплата в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском составила 67 тысяч рублей в 2023 году.

По словам Льва Решетникова, министра экономического развития области, к 2026 году она может вырасти до 125 тысяч рублей. Именно поселок будет лидировать в регионе по размеру зарплаты. Следующий в списке Новосибирск — средняя зарплата к 2026 году может возрасти до 95 тысяч, затем Обь — 93 тысячи рублей.

Из районов лидерами предстанут Сузунский, Татарский и Куйбышевский.

Минимальный рост зарплат прогнозируют в Убинском, Чановском и Северном районах.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сферах с самыми низкими зарплатами в Новосибирской области.