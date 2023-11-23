Строительство нового корпуса в больнице №34 завершают в Новосибирске

В Новосибирске в больнице №34 завершают строительство нового корпуса.

Как сообщило правительство Новосибирской области, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы № 34 на левом берегу подходит к концу. Сейчас в здании идет финальная отделка помещений, настройка работы инженерных системы и установка оборудования, а корпус уже подключён к системам жизнеобеспечения.

В новом корпусе будет шесть операционных, единый приемный покой, общая диагностическая служба и реанимация на 42 человека. Его ввод в эксплуатацию позволит разгрузить существующие отделения медучреждения.

Городская клиническая больница № 34 обслуживает около 500 тысяч жителей города.

Напомним, что ввод одной из трёх строящихся поликлиник перенесли на 2024 год в Новосибирске.