Ввод одной из трёх строящихся поликлиник перенесли на 2024 год в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области рассказал, что по оставшимся четырём поликлиникам плановый ввод перенесён на 2024 год.

В прямом эфире телеканала "ОТС" губернатор Андрей Травников сообщил о том, что ввод одной из трёх поликлиник в Новосибирске, которые планировалось достроить в этом году, перенесён на следующий год.

"По первым поликлиникам строительная готовность будет к концу года — это две поликлиники на правом берегу. Поликлиника № 27 тоже в высокой степени готовности, но там сегодня претензии даже не к строителям собственно поликлиники, а к известному городскому предприятию, которое не успевает вовремя завершить строительство ливневки к этому объекту", — пояснил Травников.

Также он добавил, что по оставшимся четырём поликлиникам плановый ввод перенесён на 2024 год.

Напомним, что Андрей Травников объяснил, почему бойцу «Вагнер» сложно стать ветераном.