Цены на топливо снизились в Новосибирской области

В ноябре этого года в Новосибирской области снизились цены на топливо. Об этом сообщает Новосибирскстат.

К 20 ноября дизельное топливо подешевело на 0,5%, бензин марки АИ-92 — на 0,3%, а АИ-95 и АИ-98 — на 0,2%.

Бензин марки АИ-92 доступен в диапазоне от 48,10 до 54 рублей за литр, АИ-95 — от 51,65 до 53, АИ-98 — от 59,10 до 67,80. Дизельное топливо — от 63,90 до 75 рублей за литр.

Напомним, что в октябре произошло значительное снижение цен на бензин. По сравнению с сентябрем средняя цена топлива уменьшилась на 6,1%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «СберЛизинг» поставит в Новосибирск еще 80 троллейбусов.