«Умеет забивать» в новосибирской «Сибири» объяснили появление вратаря Худобина

Главный тренер новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Дэвид Немировски пошутил по поводу подписания контракта с голкипером Антоном Худобиным.

В интервью официальному сайту клуба, Немировски сказал, что решение о подписании Худобина приняло руководство клуба.

«Такой вариант был. Руководство спросило меня — я был за. Он укрепит вратарскую линию и будет помогать в раздевалке, что очень важно. Еще немаловажный фактор — он умеет забивать, забил гол как-то, в фарм-клубе или где-то еще, не помню уже», — сказал Немировски.

Тренер также добавил, что пока не может сказать, когда болельщики увидят Худобина в игре за «Сибирь».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в апреле пройдет хоккейный турнир с участием Казахстана и Белоруссии.