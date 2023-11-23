В 2024 году размер МРОТ повысят на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда в России в начале 2024 года повысят на 18,5%

Госдума после поручения Президента Владимира Путина приняла решение о необходимости увеличения МРОТ для поддержки работников и повышения их реальных доходов. Теперь минимальный размер оплаты труды составит 19 242 рублей.

Вячеслав Володин, Председатель Госдумы, уточнил, что это решение приведет к увеличению зарплаты у 4,8 миллионов человек.

МРОТ повлияет на размер различных социальных выплат: по беременности, больничный, по временной нетрудоспособности.

Также Володин отметил, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы должно составлять не менее 48%.

По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Напомним, что средняя зарплата в Новосибирске к 2026 году может вырасти до 95 тысяч рублей.