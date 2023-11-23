сегодня
23 ноября, 17:41
пробки
6/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 96.14
сегодня
23 ноября, 17:41
пробки
6/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 96.14
сегодня 16:14
общество

В ГУФСИН опровергли информацию об избрании меры пресечения начальнику СИЗО-1 в Новосибирске

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В ГУФСИН по Новосибирской области опровергли информацию СМИ.

В пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области опровергли информацию об избрании меры пресечения начальнику ФКУ СИЗО-1 Александру Гаськову.

«Информация, распространяемая СМИ об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области Александра Гаськова, не соответствует действительности», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в ведомстве.

Ранее появилась информация, что Гаськов проходит по делу о смерти «вора в законе» Евгения Антипова, который умер летом 2023 года в изоляторе.

Напомним, суд в Новосибирске перевёл школьника-террориста из Кузбасса во взрослую колонию.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

Читайте в