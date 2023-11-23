В Новосибирске четвертый мост продолжат строить за деньги группы «ВИС»

В Новосибирске Группа ВИС продолжит строительство четвертого моста через реку Обь за свой счет. Об этом сообщила компания в своем Телеграм-канале.

Группа «ВИС» продолжает работы по созданию мостового перехода. В настоящее время на стройплощадке задействовали около 550 строителей.

Работники занимаются обустройством съезда на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке. Параллельно ведется монтаж металлоконструкций надземных пешеходных переходов и донастройка узлов вантовой системы.

Несмотря на сложности с финансированием,Группа «ВИС» продолжает работы. Они предоставили финансирование на сумму более 1,4 млрд рублей с начала 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ГК «ВИС» назвала фейком слухи о дефектах Четвертого моста через Обь в Новосибирске.