В Новосибирске люди обвинили группу «На-На» в оскорблении памяти Михаила Круга

В субботу, 18 ноября, в Новосибирске в ДКЖ прошел вечер памяти Михаила Круга.

Фанаты певца были недовольны второй частью концерта, где зрителям пришлось слушать попсовые песни, не связанные с творчеством артиста. Уже в начале мероприятия некоторые посетители обратили внимание на ошибку в отчестве Михаила Круга.

В первой части концерта выступили сын певца и группа «Попутчик». Они исполнили композиции Михаила Круга. Однако вторая часть вызвала недовольство, когда на сцене появился нетрезвый солист группы «На-На». Из-за этого из зала ушли 20 человек.

Затем на сцену вышел экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, который также начал исполнять репертуар своей группы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской государственной консерватории завершился ремонт концертного зала.