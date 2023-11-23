В Новосибирске на левом берегу откроют новую 5-километровую трассу

В Новосибирске планируют создать новую лыжную трассу в 5 км от парка «Арена» до реки Тула. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

Сейчас работают над планированием земельного участка при помощи специальной техники «Ратрак». Это специализированная снегоуплотнительная техника.

На трассе можно будет взять лыжи на прокат. Бесплатно смогут покататься те, у кого есть свои лыжи. Когда именно откроется трасса — неизвестно.

Летом на этой площадке можно будет покататься на велосипеде, побегать и заняться скандинавской ходьбой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске четвертый мост продолжат строить за деньги группы «ВИС».