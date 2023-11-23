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общество

В Новосибирске парень засунул резиновое изделие себе в рот ради 350 рублей

Фото: ACT-54

Толпа засняла на камеру парня, который за деньги на публику засунул резиновое изделие себе в рот в Новосибирске.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали видео, на котором парень в маске демонстративно засовывает фаллоимитатор себе в рот. На видеозаписи слышно, что он делает это ради того, чтобы заработать 350 рублей.

Представление вызвало бурную реакцию у толпы молодых людей, которые снимали это, тогда они попросили засунуть резиновое изделие уже в другое место.

Комментаторы под записью, конечно, не остались равнодушными и начали возмущаться, что молодёжь занимается не совсем правильными делами и во всё виноваты их родители.

Напомним, что в Новосибирске толпа устроила давку перед концертом MAYOT.

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Валерия Митрохина
Журналист

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