В Новосибирске подростки-неонацисты рассказали, зачем избили 14-летнего школьника

В Новосибирске нападавшие подростки заявили, что избили сверстника из-за того, что он назвал девочку проституткой.

В Новосибирске 18 ноября подростки избили 14-летнего мальчика и «залили» перцовым баллончиком на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Мать пострадавшего рассказала, что группа несовершеннолетних также избила двух друзей её сына. Со слов женщины, её ребенок не был знаком с нападавшими. Потерпевший объяснил, что нападавшие заявили ему, что он якобы «наговорил лишнего».

После происшествия родственники мальчика написали заявление в полицию — это подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Правоохранительные органы проводят проверку.

Сиб.фм удалось связаться с одним из членов группы, напавшей на несовершеннолетнего Николая (имя изменено). По словам Андрея (имя изменено), всё было не так, как сказала мать пострадавшего. По его словам, Николай плохо высказался в школе в сторону учеников младших классов.

«Это Николай высказывался плохо в сторону младшеклассников в школьном туалете, а девочек называл проститутками», — заявил подросток.

Далее, с его слов, за младших заступился друг Андрея, позвав Николая на «стрелку». На встречу пришли две группы по восемь человек, между которыми завязалась драка.

«Мы хотели всё мирно решить, но Коля достал электрошокер. Дальше мы залили его "перцем" и завязалась драка», — поделился он.

Собеседник добавил, что видео с камер, которые опубликовал паблик «АСТ-54» во «Вконтакте», были записаны уже после конфликта.

На опубликованном ролике видно, что подростки размахивают ножами и демонстрируют нацистское приветствие. Судя по их профилям в соцсетях, подростки придерживаются праворадикальной идеологии, показывая запрещенные символы и кодовый лозунг, который используется нацистами.