В Новосибирске пожаловались на песни «На-На» на концерте памяти Михаила Круга

Посетители концерта памяти Михаила Круга возмущены выступлением группы «На-На» — они ушли недовольными с концерта.

Во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске 18 ноября прошёл вечер памяти Михаила Круга — легенды шансона.

По словам зрителей, в самом начале концерта фанаты слушали популярные песни любимого исполнителя Михаила Круга, позже на сцене появился нетрезвый солист группы «На-На», который решил петь песни, которые никак не связаны с творчеством Михаила Круга. Тогда большая часть зрителей просто начали покидать толпами концертный зал — многие остались очень разочарованы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Томске сорвали концерт «Ночных снайперов».