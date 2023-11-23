В Новосибирске пропал 8-летний Александр Котиков

В Новосибирске ищут восьмилетнего мальчика Александра Котика из Калининского района. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Новосибирск».

23 ноября ребенок ушел из дома и не вернулся. Рост мальчика — 146 см. Ребенок нормального телосложения. У Александра светло-русые волосы, глаза — карие.

Ребенок был одет в темно-синюю с красными вставками куртку с капюшоном, темно-синие брюки, темно-синие брюки, темно-синие ботинки и темно-синюю с голубыми полосками шапку. Также у мальчика был с собой голубой рюкзак.

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