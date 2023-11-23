В Новосибирске участники СВО с инвалидностью получат миллион на жильё

Участникам специальной военной операции с инвалидностью предоставят миллион на приобретение жилья.

Во время 38-й сессии Заксобрания Новосибирской области седьмого созыва 23 ноября в первом чтении единогласно поддержали законопроект «О единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения».

Выплаты направлены на покупку нового жилья или модернизацию старого.

Выплата для участников СВО рассматривается в двух вариантах: первый — если нужно оплатить товары, работы, услуги для жилого помещения инвалида. На это выделяет не более 500 тысяч рублей. И второй вариант — инвалид-участник СВО может купить жильё, приспособленное для него, при этом продав старое. Выплата предусмотрена в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что 540 детей-сирот Новосибирска получили свои квартиры в 2023 году.