В Новосибирске ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН достигли прогресса в увеличении чувствительности ПЦР-тестов. Об этом сообщают «Вести Новосибирска».

В ходе исследования на использовании новых производных нуклеиновых кислот, ученые разработали ПЦР-тест, способный в несколько раз повысить точность диагностики.

Заведующий лабораторией Института Александр Ломзов подчеркнул, что такой подход позволяет точно определить, какие изменения произошли в гене, а также, какие последствия они могут иметь.

При успешном завершении последующих исследований есть вероятность на внедрение этой технологии в клиническую практику через несколько лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен.