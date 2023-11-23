В Новосибирске женщину приговорили за поджог соперницы из-зa рeвности

Женщина подожгла свою соперницу из-за ревности в Новосибирске.

В Новосибирске в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года во время распития спиртных напитков произошел конфликт на почве ревности с одной из женщин в компании. Подозреваемая Анна Васина вытащила за волосы соперницу в подъезд, облила жертву бензином и подожгла.

По предварительным данным, обвиняемая приревновала потерпевшую к кому-то из мужчин в пьяной компании, отчего на фоне ревности Васина решила отомстить «с особой жестокостью».

«Анна Васина в момент совершения преступления уже была осуждена к условному сроку, поэтому по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев», — прокомментировали в районном суде Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске 67-летняя женщина убила сожителя из-за ревности.