В Новосибирской области потеплеет до 0 градусов

Очередная оттепель идёт на Новосибирскую область.

По данным синоптиков, в ночь на четверг будет от -6 до -8 градусов. Днём столбики термометров покажут всего -3 градуса.

В ночь на пятницу потеплеет до -1 градуса, а днём покажет +1 градус тепла. В четверг и пятницу будет идти обильный снег.

На выходных помимо снежных осадков температура покажет -5 градусов ночью и -2 градуса днём.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске похолодает до -30 градусов в декабре. Как сообщают синоптики сайта Meteonova, в Новосибирск придёт похолодание от -28 до -30 градусов в ночь на 21 декабря. Сайт Gismeteo также сообщил, что морозов под 30 градусов в декабре не прогнозируется.