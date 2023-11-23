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спорт

В Суперлиге по волейболу новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье»

Фото: сайт lokovolley.com

В Новосибирске прошла Суперлига по волейболу.

На стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске 22 ноября новосибирская команда «Локомотив» переиграл белгородское «Белогорье» в матче седьмого тура мужской российской Суперлиги по волейболу.

Команда из Новосибирска «Локомотив» победила со счётом 3-1.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский «Локомотив» победил «Зенит» из Петербурга в волейболе. Для новосибирской команды это пятая победа из шести в чемпионате. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице.

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Валерия Митрохина
Журналист

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