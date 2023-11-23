В Томске двое мужчин пытались взорвать местного жителя

В Томске задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Утром 7 ноября житель города обнаружил на днище своего автомобиля самодельное взрывное устройство. В итоге, устройство не сдетонировало.

«В ходе совместных действий следователей и сотрудников полиции, при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии по Томской области, подозреваемые в совершении указанных преступлений задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи собирают доказательства, проводят обыски по месту жительства подозреваемых, допрашивают свидетелей.

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