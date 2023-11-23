Врач Дюваль посоветовала россиянам не налегать на рыбу

Специалист предупредила, что злоупотребление рыбой может привести к проблемам с печенью.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала в беседе с Pravda.Ru, что злоупотребление рыбой чревато плохими последствиями для здоровья. Так, по словам специалиста, человек рискует получить отравление печени.

Медик объяснила, что при покупке рыбы важно помнить об экологической составляющей. Ведь в океан выбрасывается много мусора, а в морской воде присутствует ртуть, которая потом попадает в рыбу и морепродукты, а следом и на стол человека.

Поэтому Дюваль рекомендует чередовать употребление рыбы с мясными продуктами. Именно разнообразный рацион дает организму все необходимые питательные вещества, добавила она.

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