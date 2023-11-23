Житель Забайкалья нарвался на уголовное дело из-за кражи тележки с инструментами

Причиненный ущерб оценивается в размере 50 тысяч рублей.
В Забайкалье 24-летний житель поселка Кокуй похитил из гаража 38-летней местной жительницы садовую тележку. На ней он вывез и другие ценные вещи. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Правоохранители установили, что мужчина взломал дверь в гараж и вывез оттуда сварочный аппарат, две дрели, перфоратор и триммер. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Свой поступок забайкалец объяснил тем, что раньше дом принадлежал его родственнице и был продан вместе с инструментами в гараже. Украденное он планировал использовать сам. В итоге все похищенные вещи были возвращены заявительнице. На мужчину завели уголовное дело.
Напомним, житель Читы украл телефон и перевел на свой счет 63 тысячи рублей.