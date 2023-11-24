Депутата заксобрания Красноярского края обвиняют в ущербе на миллиард рублей

Экс-депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана обвиняют в мошенничестве
Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю в отношении депутата Законодательного собрания Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По словам начальника Главного следственного управления МВД России по краю Руслана Северина, в полицию обратилось более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», который принадлежал экс-депутату. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более миллиарда рублей.
Романа Гольдмана подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
По данным «Интерфакса», он был лишен депутатских полномочий накануне.
Напомним, что адвоката из Новосибирска обвиняют в покушение на мошенничество.