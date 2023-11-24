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общество

Эксперт Шилькрот прокомментировал вероятность введения полного запрета на аборты

Freepik, authors: Konstantin Mikhidov

Специалист считает, что какие-то правила будут введены, однако полного запрета, скорее всего, не будет.

Президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот прокомментировал в беседе с RTVI вероятность введения полного запрета на аборты.

«Я считаю, что у нас достаточно разумная страна и руководство страны, и нам этот запрет не грозит. Какие-то правила будут введены, может быть, какие-то будут нормы ужесточены, какие-то вещи будут более конкретно объяснены. Но полного запрета, я думаю, что не будет», — высказал свою точку зрения Шилькрот.

Также эксперт напомнил, что любая процедура, которая выполняется с человеческим организмом, всегда может привести к каким-то негативным последствиям. В том числе и аборт. Поэтому сделать любую процедуру максимально безопасной — это как раз задача врачей, поэтому их выполняют в медицинских организациях, а не в домашних условиях.

Напомним, гинеколог Фисюк посоветовала матерям заблаговременно готовиться к беременности.

#врач #Беременность #аборт
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Дарья Бочкун
журналист

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