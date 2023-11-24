Какой 24 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

День Фёдора-мороза переломит осень и откроет двери в новую русскую зиму, а преподобный Фёдор Студит защитит от холодов и ненастья.

Высокий образец аскетической жизни и усердной молитвы, проповедник и борец с еретическими учениями Фёдор Студит из Византии особо почитается православной церковью. Ежегодно 24 ноября в его честь служатся торжественные молитвы.

К сожалению, проверить основную погодную примету этого дня в современном мире не получится. Она гласит – нужно заглянуть в окно и оценить степень прозрачности стекол: если они покрыты инеем, то новая зима будет холодной и морозной (мутность модных пластиковых окон может сулить лишь об их низком качестве).

Зато легко проверить другую примету, согласно которой оттепель 24 ноября означает, что такая теплая погода простоит до 4 декабря. А ещё старожилы России уверяют — каков Фёдоров день, такова и зима.

Также наши предки приметили, если 24 ноября не выбросить из дому посуду с трещинами, то весь год проведешь в бедности (вот и повод для инвентаризации на кухне).

Из разрешённых и даже обязательных дел этого дня выделяется одно: на ужин 24 ноября нужно обязательно приготовить щи. Взамен вся семья новой зимой будет здоровой, и ни одна лихорадка не сможет ей навредить.