Крупный банк стал участником Научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса»

В Кемерове на «Кузбасс-арене» состоялось торжественное закрытие научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса». В нем в режиме видеоконференции принял участие заместитель Председателя Правления Сбера Анатолий Попов.

На площадке Кемеровского отделения банка несколько дней конференции работала секция «Цифровизация и искусственный интеллект». Участники обсудили оптимизацию и цифровую трансформацию бизнеса, интеллектуальные системы управления безопасностью и перспективы использования современных технологий в реальном секторе экономики.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбера:

«Мы готовы поддерживать инициативы Кузбасса и быть важным участником его развития, в том числе помогать в цифровой трансформации. Я вижу, какой прогресс совершил регион, и одно из важнейших элементов – качество жизни кузбассовцев и тот факт, что они активно интересуются новыми проектами. Это значит, что они планируют жить, развиваться в своем родном регионе».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского отделения банка:

«Сотрудничество банка и администрации Кузбасса в области цифровизации региона затрагивает все сферы жизни – мы внедряем системы промышленной безопасности, «Безопасный город», и помогаем нашим клиентам в цифровой трансформации. В планах – открытие кампуса «Школы 21» в Кузбассе, чтобы любой желающий мог получить IT-образование».

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, прошедшая конференция стала наследницей конференции 1948 года, когда советские академики подготовили более ста научных разработок в сфере металлургии, угольной и химической промышленности, энергетики, машиностроения, транспорта и сельского хозяйства. В 2023-м году круг участников насчитывал шесть стран и обширную географию российских городов – эксперты в финансах, туризме, экономике и цифровых технологиях работали на 15 секциях по угольной и химической промышленности, металлургии и туризму, в том числе с мастер-классами и лекциями для школьников и студентов.