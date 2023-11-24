Полностью исключать, что в случае изменения ситуации на фронте или обострения отношений с Западом власти РФ могут принять решение о проведении частичной мобилизации нельзя, считают российские эксперты.

По данным на 24 ноября 2023 года, обстановка на линии соприкосновения в зоне проведения СВО на Украине стабильная и находится пол полным контролем Вооружённых сил нашей страны, гласят свежие сводки Генштаба ВС РФ.

На этом и основываются многочисленные заявления представителей федеральной власти страны об отсутствии необходимости вливания дополнительных живых сил на территорию геополитического противостояния.

На недавние «выпады» секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что что после мартовских выборов в 2024 году власти Кремля могут начать процесс проведения всеобщей мобилизации, высокопоставленные мужи России парировали доводами в пользу иных средств достижения целей СВО.

В частности, председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что набранные в текущем 2023 году добровольцы восполнили потери и пополнили нехватку военных в зоне действия СВО.

Подтвердил его мнение и зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, уверенный в бессмысленности мобилизационных мероприятиях ни до, ни после президентских выборов в РФ.