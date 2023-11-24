На выставке в художественном музее показали вышитую карту Новосибирской области

В Новосибирском музее показали вышитую карту области.

По данным издательства «Новосибирские новости», в Новосибирске на выставке «Народные ремёсла Сибири» представили вышитую карту области.

Помимо карты были также представлены более 400 экспонатов, в которые входили национальные костюмы, предметы быта и украшений.

Посетить музей и посмотреть представленные экспонаты можно до 14 января 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на площадке «Локомотив-Арена» открылся музей, посвященный истории волейбольной команды «Локомотив» и развитию регионального волейбола.