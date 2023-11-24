Не падать духом и гордиться Сибирью: в новосибирском метро открылось сразу шесть новых выставок

В переходе между станциями «Сибирская» и «Красный проспект», новосибирского метро появилось сразу шесть новых экспозиций. От психологических мотивационных стикеров, поднимающих настроение, до выставки молодых сибирских художников и презентации новосибирских модельеров.

«Остановиться, оглянуться Внезапно, вдруг, на вираже...» — именно эти поэтические строки приходят в голову, когда замечаешь очередную просветительскую фотовыставку в каком-то из переходов новосибирского метро. В будничной суете, бешеном ритме мегаполиса мы часто не замечаем или забываем что-то интересное и важное, не задумываемся о главном. Но иногда именно на бегу взгляд вдруг случайно выхватит какую-то картинку, которая внезапно поразит чем-то, вызовет к жизни какие-то воспоминания или подтолкнет к важному решению.

Именно этой цели служат выставки, которые последние полтора года регулярно появляются в Новосибирском метрополитене.

Вот и сейчас в переходе между станциями «Сибирская» и «Красный проспект» появилось сразу шесть интересных тематических экспозиций.

Все будет хорошо

«Психологический стикерпак» — так называется экспозиция участников городского конкурса, организованного при поддержке управления молодежной политики мэрии Новосибирска и центра психологической помощи «Родник».

Эта выставка не только поможет поднять настроение и самооценку по дороге на работу или с работы, но и подскажет, куда обратиться за психологической помощью в случае серьезных проблем.

Стикеры «Сегодня будет чудесный день», «Все наладится», телефоны доверия и контакты психологического центра – пожалуй, именно здесь, в метро, как нигде, на своем месте.

«Жить в России»

«Агентство поддержки молодежных инициатив» представило фотовыставку «Жить в России». Проект посвящен новосибирским дизайнерам одежды. Серия фото коллекций молодых модельеров раскрывает истории создания брендов: от задумки до реализации. Все герои фотовыставки — новосибирцы, нашедшие свой авторский почерк. В нашем городе они находят свое вдохновение и создают уникальные работы. Для региона это большая гордость, ведь некоторые из этих брендов хорошо известны уже во всей России. Может быть, такие захватывающие истории успеха подтолкнут кого-то из пассажиров метро к собственному творчеству и заставят задуматься, как раскрыть собственный талант.

Гордиться Сибирью — местом силы

Еще одна интересная экспозиция называется «Сибирь — мое место силы» и объединяет 25 разножанровых полотен молодых сибирских художников, посвященных красоте природы сибирского края. Проект дает возможность новосибирцам и гостям города увидеть, в каком удивительном и уникальном месте мы живем, чем можем гордиться, где найти опору и черпать вдохновение. Кому-то эти картины просто подарят умиротворение или вдохновение, а кого-то, возможно, сподвигнут отправиться в эти места, чтобы увидеть все своими глазами.

Ермак — это сила

Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках проекта «Живая память» подготовил выставку, посвященную 25-летию со дня образования отряда специального назначения «Ермак».



Отряд «Ермак» Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации образован 30 ноября 1998 года. Бойцов подразделения отличают профессионализм и высокий уровень подготовки. Спецназ считается элитой армии и ориентирован на выполнение самых сложных и ответственных задач — это антитеррористическая деятельность, пресечение диверсионной деятельности, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности населения.

Вспомнить о лете

Фотовыставка, посвященная XXVI фестивалю студенческих педагогических отрядов Новосибирской области «Из лета в лето» напомнит о солнце, тепле и беззаботном отдыхе. А заодно подскажет родителям, кому можно доверить летний отдых своих детей и составить планы на будущее лето.

Фестиваль уже 26 лет объединяет вожатых, детей и их родителей. Основной целью его является поддержка и развитие движения студенческих педагогических отрядов на территории Новосибирской области. Экспозиция рассказывает о лучших студенческих педагогических отрядах.