Новое футбольное поле за 113 миллионов на ОбьГЭСе появится в Новосибирске

В Новосибирске сделают новое футбольное поле.

По данным портала госзакупок, Департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города разместил информацию о том, что в Советском районе на улице Часовой Новосибирска появится новое футбольное поле. На работы было выделено 113 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте, длина поля составляет 102 метра, ширина − 63 метра.

Строительство нужно закончить к 16 сентября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что футбольное поле с искусственным покрытием появилось у юных жителей микрорайона Лесоперевалка. В результате реконструкции футбольной площадки на территории школы №72 появился новый спортивный объект.