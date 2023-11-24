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общество

Новое футбольное поле за 113 миллионов на ОбьГЭСе появится в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске сделают новое футбольное поле.

По данным портала госзакупок, Департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города разместил информацию о том, что в Советском районе на улице Часовой Новосибирска появится новое футбольное поле. На работы было выделено 113 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте, длина поля составляет 102 метра, ширина − 63 метра.

Строительство нужно закончить к 16 сентября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что футбольное поле с искусственным покрытием появилось у юных жителей микрорайона Лесоперевалка. В результате реконструкции футбольной площадки на территории школы №72 появился новый спортивный объект.

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Валерия Митрохина
Журналист

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