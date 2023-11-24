Новый уровень видеоконтроля: инновационная технология безопасности с использованием машинного зрения

Забайкальский дивизион «Норникеля», «Быстра», дополнил систему интеллектуальной видеоаналитики новой функциональностью. Компьютерное зрение теперь следит за тем, чтобы те, кто работает на высоте, были привязаны страховочными стропами.

Использование страховочной привязи при работе на высоте — одно из шести кардинальных правил безопасности компании, разработанных для снижения числа несчастных случаев.

Новое решение создано ИТ-командой «Норникеля» на основе машинного зрения и искусственного интеллекта. Оно фиксирует отсутствие страховочной привязи на работнике или непристегнутую страховочную стропу. Цифровой контроль нужен, чтобы уберечь сотрудников от травм и повысить общую безопасность в компании.

Евгений Парамонов, ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности «Быстры», прокомментировал: «Новая функциональность помогает быстро реагировать на нарушения и предотвращать их, снижая риск травм и несчастных случаев на производстве. Работы на высоте — это повышенная опасность, поэтому они требуют особого внимания и контроля. Разработчики подошли к решению задачи ответственно и профессионально и предоставили заказчику готовое решение в кратчайшие сроки».

Специалисты планируют в будущем тиражировать новую разработку на другие дивизионы и производственные площадки.