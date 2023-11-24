Открытие новых видов и предотвращение угроз: опубликованы результаты юольшой научной экспедици

«Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) подвели итоги Большой научной экспедиции — масштабного исследования биоразнообразия на территориях, где действуют предприятия компании. Круглый стол с участием академиков, экологов, представителей федеральных и региональных органов власти, и заповедников прошел в Красноярском научном центре СО РАН.

Совместная работа «Норникеля» и ученых по оценке биоразнообразия стартовала в 2022 г. Экспедиция охватывает Красноярский край, Мурманскую область и Забайкальский край. Исследования направлены на определение зоны воздействия предприятий компании в этих регионах, а также выявление охраняемых и индикаторных видов и критических мест обитания.

В 2023 г. в экспедиции было задействовано более 100 ученых из семи исследовательских организаций Российской академии наук, а также специалисты других институтов. Ученые работали во взаимодействии с заповедниками в регионах исследований. Именно особо охраняемые зоны обладают наиболее полными статистическими данными по биоразнообразию на своих территориях за последние десятилетия.

Экспедиция охватила территорию площадью более 71 000 км². Столь масштабные исследования проведены впервые в истории современной России. Ученые зафиксировали на исследуемых территориях большое видовое разнообразие. Только в Норильском промышленном районе (НПР) отмечено 1 524 вида ключевых групп организмов. В том числе ученые обнаружили совершенно новый вид жука-долгоносика, который будет описан и представлен мировому научному сообществу в ближайшее время.

В 2023 г. ученые активно привлекали к работе волонтеров. Такая практика будет продолжена в будущем.

Руководитель исследований, член-корреспондент РАН Виктор Глупов прокомментировал: «В результате двухгодичных исследований были получены уникальные данные по состоянию биоценозов в зонах воздействия объектов компании. Установлено, что наибольшее воздействие проявляется в пределах санитарно-защитных зон».

«Большая научная экспедиция проводится для того, чтобы и компания, и жители, и ученые понимали, что происходит с природой на тех территориях, где расположены предприятия компании. Благополучие человека как биологического вида зависит от состояния окружающей среды, а его экономическое благополучие зависит от состояния природных ресурсов. Полученные данные уже применяются как в нашей повседневной работе, так и при долгосрочном планировании. Мы продолжим регулярно информировать широкую аудиторию о ходе исследований и об изменениях, происходящих с экосистемами и их биоразнообразием», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

Полученные данные лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие, а также будут использованы для разработки программ по его сохранению и мониторингу. Компания открыто рассказывает о новых проектах и об изменениях, происходящих с экосистемами. Для этого запущен специальный медиапортал: https://life.nornickel.ru/.