сегодня
24 ноября, 09:52
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня
24 ноября, 09:52
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня 09:08
общество

Санинструктор Денис Кудряшов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: “Своих не бросаем (Барабинск)"

В зоне специальной военной операции погиб санинструктор Денис Кудряшов из Новосибирской области.

По данным Telegram-канала “Своих не бросаем (Барабинск)”, 13 ноября погиб в зоне проведения спецоперации уроженец Барабинска Денис Кудряшов.

В сентябре прошлого года боец добровольно ушел служить в ВС РФ. Он был санитарным инструктором медицинского отделения медицинского взвода второго мотострелкового батальона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Татарске Новосибирской области прошло прощание с героем, погибшим в зоне специальной военной операции.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в