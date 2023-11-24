Съедобную мини-копию вокзала Новосибирск-Главный построят в прямом эфире на Пряничном АртМарафоне

Пряничную мини-копию железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный изготовят в рамках II Всероссийского Пряничного АртМарафона. Гастрономическое событие стартует 25 ноября в 6 городах России – Новосибирске, Хабаровске, Калининграде, Мурманске, Симферополе и Владикавказе.

Участники разных часовых поясов и климатических зон представят самые удивительные достопримечательности своего края. Команды презентуют свое мастерство, оригинальность идеи, разнообразие пряничного материала, декора, покажут местный колорит и особенности изготовления пряников в разных уголках нашей страны. По результатам онлайн-голосования каждому объекту будет присуждена номинация.

Для проведения марафона в Новосибирске площадкой выбран Выставочный центр истории Западно-Сибирской железной дороги.

В программе мероприятия:

- стройка пряничного архитектурного объекта в прямом эфире с трансляцией на несколько городов России;

- экскурсия по площадке Выставочного центра (стоимость 100 рублей);

- история пряника;

- ярмарка-продажа и дегустация;

- викторина;

- мастер-классы (запись на мастер-классы заблаговременно, стоимость отдельная).

Фестиваль состоится 25 ноября с 12:00 до 17:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 39. Дополнительная информация по телефонам: 8(383) 229-20-33. 8(913) 464-81-21.