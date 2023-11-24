Стало известно, сколько зарабатывает натурщик в Новосибирске

Натурщиков и натурщиц для работы в учебных аудиториях ищет Новосибирское государственное художественное училище: оплата труда почасовая

Натурщиком может стать любой совершеннолетний человек, при этом он должен не стоять на учете в центре занятости и не иметь инвалидность.

Оплата труда почасовая. За один академический час (45 минут) заплатят 152 рубля, но общая сумма зависит от нагрузки. Одна группа в месяц выходит примерно на 3-4 тысячи рублей.

Внешность и возраст не имеют значения, главное не пропускать занятия, так как работа над одним портретом занимает около трех недель.

Учебные задачи всегда разные. Какие-то требуют того, чтобы натурщик был обнажен, другие — нет.

За обнаженную натуру платят больше — 201 рубль в час.

Работа сложная, так как от натурщика требуется сохранять одну позу 45 минут. Допускаются только небольшие отклонения от первоначальной позиции, сообщает Atas.Info.

Напомним. что в Новосибирской государственной консерватории завершился ремонт концертного зала.