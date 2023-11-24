Студенты из Новосибирска стали победителями в «Большой перемене»

Восемь студентов из Новосибирска стали победителями в «Большой перемене»

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» боролись за победу 31 представитель Новосибирской области. Восемь студентов профессиональных образовательных учреждений НСО стали победителями финала.

Каждый из них получил приз в один миллион рублей на развитие собственного проекта, обучение, а также для инвестирования в будущее.

В этом году темой конкурса была «Горжусь Россией», и на протяжении всего времени участники изучали историю, традиции, культуру страны.

Карасукский политехнический лицей в Новосибирской области возглавил ТОП-20 организаций России, представители которой наиболее активно участвовали в конкурсе. Для таких учреждение подготовили грант в два миллиона рублей на развитие образовательной среды. Решать, куда направить средства, колледж будет обсуждать со студентами.

Помимо этого, в конкурсе также победили 17 учащихся из 5-7 классов, пять победителей среди 8-10 классов из Новосибирска.

Напомним, что в «Гонке стартапов» на «Пятнице!» участвует аспирант НГУ.