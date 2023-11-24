В Чите слесарь смастерил печку специально для бойцов СВО

Благодаря специальной конструкции военные смогут сушить на печке даже одежду и ботинки.

Неравнодушный житель Читы Олег Стафеев сделал своими руками особую печку-буржуйку, чтобы отправить ее бойцам в зону СВО. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

По словам Олега, такая печка сможет согреть большое помещение и упростит жизнь землякам. Ведь растопить ее можно всего за минуту, но греть она будет долго, благодаря особой конструкции.

«Эти трубы у нас имеют свойство работать как калорифер, то есть у нее теплоотдача хорошая, КПД большое у этой печки, объем до 100 квадратных метров она может отопить», — рассказал читинец.

Кроме того, благодаря специальной конструкции, расположенной на печке, военные смогут сушить на печке даже одежду и ботинки. Пока таких печек всего три. Но слесарь планирует создать еще несколько. Первую отправку планируют уже совсем скоро – в конце ноября.

Напомним, авиазавод Новосибирска передал военным новую партию самолётов Су-34.